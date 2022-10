Porta Elisa News



Mister Maraia: "Sapevamo che dovevamo fare gol nelle poche occasioni che sarebbero capitate"

domenica, 9 ottobre 2022, 19:28

Mister Maraia si accontenta del pari ma riconosce che i suoi hanno dato tutto e gli avversari hanno saputo imbrigliare la Lucchese: "Hanno dimostrato organizzazione e capacità di ripartire, lo sapevamo. C'era il rischio che capitassero poche occasione e in quello dovevamo essere bravi per cambiare la partita, altrimenti il rischio è anche quello, se gira male, di perdere. Sapevamo che era una gara così, ma è un risultato che va accettato con molta positività: stasera ci può essere un po' di dispiacere visto anche il pubblico, ci tenevamo a vincere. Abbiamo provato in ogni modo".

"Ho visto una squadra che ha lottato, l'atteggiamento è quello giusto, un punto in più o in meno casuale, trovato per strada, non porterebbe invece da nessun a parte: faccio i complimenti ai ragazzi, anche a chi è entrato dopo. Il centrocampo? Chi entra chiaro che più fresco, D'Alena lo hanno marcato molto stretto: ci vedo molta bravura dell'avversario nell'annullare i nostri movimenti. Del resto anche gli avversari si preparano. Siamo comunque stai molto bravi a non farsi troppo prendere dalla voglia di vincere che è pericolosa. Bruzzaniti? Poteva fare di più Ravasio? In quel momento, mi sembrava che fosse meglio avere un giocatore fresco sui difensori. Ci poteva stare il suo ingresso, ma ho preferito scegliere i campi, Quirini stava un po' soffrendo. Benassai? dovrebbe essere solo un crampo. Il campo di gioco? E' questo, potrebbe essere meglio, chiaro che svantaggia di più chi cerca di fare la partita. Spiace perché il terreno è sempre stato abbastanza buono".