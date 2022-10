Bene Rizzo Pinna, decisivo Galletti

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 12 ottobre 2022, 16:40

Il tecnico rossonero: "Ho visto bene la mia squadra, bella prima parte dove abbiamo avuto più lucidità forse con un difetto che ci portiamo dietro, ovvero di avvicinarci all'area di rigore avversaria ma non riusciamo a finalizzare"

mercoledì, 12 ottobre 2022, 14:22

Rossoneri in campo per la continuazione della gara sospesa la scorsa settimana per l'infortunio a Anelli: zero occasioni nella prima frazione di gara, poi Rizzo Pinna sfiora il palo e due spunti dei padroni di casa. Ma servono i supplementari dove coglie un palo Quaini

martedì, 11 ottobre 2022, 18:50

Rossoneri in campo per continuare la gara sospesa mercoledì scorso per l'infortunio a Anelli: si riprenderà dal 21° minuto del primo tempo. Maraia intenzionato a far giocare chi ha meno minuti nelle gambe, confermato il giovane Galletti in porta: la probabile formazione

martedì, 11 ottobre 2022, 18:29

Attraverso l'ufficio stampa rossonero il tecnico presenta la sfida che si giocherà domani a Fiorenzuola e che riprenderà dal 21' del primo tempo quando fu sospesa per l'infortunio dell'attaccante emiliano Anelli: "Bisogna prepararci bene per la partita e poi gestire al meglio il doppio confronto nella Marche"