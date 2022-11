Porta Elisa News



La Coppa Italia per mettersi alle spalle Ancona

martedì, 1 novembre 2022, 17:31

di diego checchi

Domani la Lucchese tornerà in campo per il secondo turno di Coppa Italia e l'avversario sarà l'Olbia. Il fischio di inizio sarà alle ore 16:00 e i tifosi potranno assistere alla partita pagando 5 Euro sia in gradinata che in curva ovest. La Lucchese tiene molto ai sedicesimi, soprattutto per dare minutaggio a quei giocatori che fin'ora hanno trovato meno spazio ma anche per ritrovare una vittoria dopo la sconfitta di Ancona e prepararsi al meglio per la sfida di sabato prossimo contro l'Alessandria.

Mister Maraia ha completa fiducia nel suo organico e lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa odierna, quindi è ovvio che ci saranno molti cambiamenti rispetto alla gara di sabato scorso. Il modulo sarà l'ormai collaudato 4-3-3, che al momento offre maggiori garanzie anche viste le caratteristiche a disposizione del tecnico.

Non ci saranno gli infortunati Coletta e Pirola, assente anche Romero ma l'attaccante si è rivisto al campo e sta recuperando dopo l'infortunio subito proprio in Coppa Italia a Fiorenzuola. Fra i pali ci sarà il giovane Galletti mentre la linea difensiva sarà composta da Merletti, Bachini, Maddaloni e Alagna; a centrocampo dovrebbe partire titolare Di Quinzio, con D'Alena e Mastalli anche se l'ex Pisa non è ancora al massimo della condizione e potrebbe giocare soltanto uno spezzone di gara. In attacco spazio a Catania, Ravasio e Rizzo Pinna.Un turno di riposo dovrebbe essere concesso a Benassai, che ha veramente tirato la carretta e potrebbe non essere neanche convocato.

Per quanto gli avversari, da capire con che tipo di formazione si presenteranno a Lucca e quanti ex rossoneri saranno in campo, ad ora l'unica certezza è che ci sarà Babbi, mentre Minala, Zanchetta e Nanni hanno qualche problema fisico e potrebbero non essere convocati.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 12 Galletti, 26 Merletti, 5 Bachini, 3 Maddaloni, 2 Alagna, 24 Mastalli, 21 D'Alena, 35 Di Quinzio, 20 Catania, 91 Ravasio, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 22 Cucchietti, 4 Ferro, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 14 Quirini, 16 Franco, 17 Bruzzaniti, 18 D'Ancona, 19 Visconti, 28 Camaiani. Allenatore: Maraia.