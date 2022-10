Porta Elisa News



Primi punti in trasferta cercansi

sabato, 1 ottobre 2022, 18:06

di diego checchi

A Montevarchi per dare continuità di prestazione e possibilmente anche di risultato. Contro il San Donato Tavarnelle non sarà certamente una passeggiata e questo mister Maraia lo ha fatto capire anche nel corso della conferenza stampa. Proprio per questo la Lucchese dovrà ripetere la stessa prestazione offerta contro il Rimini, soprattutto dal punto di vista della grinta e dell'intensità, sarà importante che la squadra riesca a partire concentrata e capisca da subito le difficoltà della gara.

Onestamente, i valori delle due squadre sono diversi con la Lucchese che ha maggior qualità ma questo non vuol dire che sarà tutto facile anzi, il San Donato Tavarnelle ha messo in grande difficoltà una squadra importante come la Reggiana e quindi è giusto non dare niente per scontato. Per quanto riguarda la formazione, c'è da dire che Franco rientrerà fra i convocati ma partirà dalla panchina, quindi potrebbe esserci un solo ballottaggio fra Tumbarello e D'Alena. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella vista domenica scorsa con il modulo che potrà cambiare a seconda dell'interpretazione della gara.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 17 Bruzzaniti, 21 24 Mastalli, D'Alena, 35 Di Quinzio, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 19 Visconti. A disposizione: 12 Galletti, 2 Alagna, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 5 Bachini, 7 Rizzo Pinna, 8 Tumbarello, 9 Romero, 16 Franco, 18 D'Ancona, 20 Catania, 26 Merletti, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.