Recanatese-Lucchese: 0-0 al 22' st Dentro Merletti e Rizzo Pinna

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 15 ottobre 2022, 19:09

Farsi ingannare dai soli tre punti in classifica della Recanatese sarebbe il più grave errore che potrebbero commettere i rossoneri: ci vorrà una prestazione all'altezza della situazione. Mister Maraia intenzionato a rilanciare il trio d'attacco Semprini, Bianchimano e Bruzzaniti: la probabile formazione

sabato, 15 ottobre 2022, 14:00

Il tecnico invita i suoi alla massima attenzione contro la Recanatese:"Anche se è ultima in classifica ed è una neo promossa ha le sue armi per combattere, soprattutto in casa ma ha fatto bene anche fuori come a Imola, dove penso che abbia perso immeritatamente."Chi ha giocato tanto in Coppa,...

venerdì, 14 ottobre 2022, 18:58

La squadra, dopo la gara con la Recanatese rimarrà nelle Marche e non tornerà a Lucca, si trasferirà subito a Pesaro in attesa della partita di mercoledì. Per quanto riguarda la formazione, i dubbi riguardano la scelta dell'under fra Quirini, Merletti e Alagna e sul ballottaggio fra D'Alena, Franco e...

venerdì, 14 ottobre 2022, 00:47

Nessun precedente tra Recanatese e Lucchese, si tratta di una sfida inedita dato che la squadra marchigiana non ha mai militato nei campionati professionistici al di là di una apparizione nel campionato di Serie C del lontano 1947-48