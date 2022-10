Porta Elisa News



Rossoneri al lavoro in vista della gara bis di Fiorenzuola

lunedì, 10 ottobre 2022, 18:52

di diego checchi

La Lucchese sta già pensando alla gara di Coppa Italia a Firenzuola, che ripartirà dal 21' minuto del primo tempo, quando la partita è stata sospesa per il grave infortunio di Anelli. Mister Maraia ha diviso la squadra in due tronconi, chi ha giocato ieri, ha svolto un allenamento defaticante, mentre gli altri si sono cimentati prima in una seduta atletica e successivamente con la palla. Al gruppo è stato aggregato anche il giovane Camaiani, attaccante della Primavera che ha già esordito nello spezzone di gara a Firenzuola. Tornando a parlare della partita di ieri, bisogna sottolineare che il pareggio va accettato di buon grado, perché la Torres è una delle squadre più rognose che la Lucchese ha incontrato fino ad ora. I sardi, con il loro modulo 4-4-2 hanno badato soprattutto alla fase difensiva e sono stati bravi a chiudersi soprattutto centralmente.

Se dobbiamo trovare un difetto alla prestazione della Lucchese, si può tranquillamente dire che non è mai riuscita a creare superiorità numerica sugli esterni, quella superiorità che avrebbe dovuto consentire alla squadra rossonera di scardinare la difesa avversaria. Prendiamoci il punto e spingiamo sull'acceleratore, essendo consapevoli che la squadra ha ampi margini di crescita e che ha una rosa ampia sotto ogni reparto. Avanti cosi. Questo punto non deve minimamente scalfire l'entusiasmo dei tifosi, perché questo sarebbe l'errore più grosso che potrebbe essere commesso in questo momento. Tutti insieme per arrivare lontano, sapendo bene qual'è la strada da percorrere.