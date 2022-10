Porta Elisa News



Rossoneri già con la testa alla Recanatese

giovedì, 13 ottobre 2022, 20:42

La Lucchese ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Macerata contro la Recanatese ma è ancora presto per parlare di formazione, anche se si giocherà solo fra tre giorni.Il gruppo è stato diviso in due tronconi, chi ha giocato ieri ha svolto soltanto un lavoro defaticante mentre gli altri si sono cimentati in alcuni lavori atletici e poi con la palla. Da capire quali saranno le condizioni di Di Quinzio e se il giocatore riuscirà a recuperare almeno per una delle due partite nelle Marche, più probabilmente per quella di Pesaro, oppure sarà lasciato a Lucca per prepararsi al meglio per la sfida interna contro il Montevarchi.

Il morale della Lucchese, alla ripresa degli allenamenti, è alto perché il passaggio del turno di Coppa Italia ha dimostrato ancora una volta il vero valore di questo gruppo. 'è contentezzai soprattutto per il terzo portiere Riccardo Galletti, ragazzo classe 2003 che alla prima partita ufficiale tra i professionisti è stato glaciale e alla lotteria dei rigori ne ha parato anche uno in maniera impeccabile e questo conferma come il roster dei portieri rossoneri sia di prim'ordine, grazie anche al preparatore Paolo Tommei.

Con la prima squadra, si sta allenando molte volte il classe 2004 Marcello La Bozzetta che ricopre il ruolo di portiere titolare nella formazione Primavera di Carruezzo; stesso discorso per l'attaccante Gianluca Camaiani, classe 2003 che ha già esordito in prima squadra in uno spezzone della partita a Fiorenzuola poi sospesa per l'infortunio ad Anelli. Per domani è prevista una seduta mattutina così come per sabato, prima della partenza per Macerata.