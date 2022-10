Porta Elisa News



Servirà massima concentrazione

sabato, 15 ottobre 2022, 19:09

di diego checchi

Domani, la Lucchese affronterà la Recanatese in una trasferta che solo all'apparenza può sembrare facile. Farsi ingannare dai soli 3 punti in classifica della squadra marchigiana può essere il più grave errore che commetterebbero i rossoneri, di conseguenza ci vorrà una prestazione all'altezza della situazione sia dal punto di vista del ritmo che della personalità. Partire forte, imporre il proprio gioco per andare a sbloccare il risultato devono essere gli obiettivi della squadra rossonera che sta attraversando comunque un momento di grande tranquillità anche dopo il passaggio del turno di Coppa Italia. In campionato però sarà un'altra cosa e ottenere un risultato positivo, possibilmente vincendo, darebbe un valore superiore anche al pareggio interno con la Torres.

Adesso, la Lucchese dovrà cercare di dare continuità sia di prestazione che di risultati senza fossilizzarsi sulla classifica perché è ancora presto per fissare degli obiettivi. Per quanto riguarda la formazione, crediamo che il mister cambierà molto rispetto alla gara di Coppa Italia, anche in conseguenza del fatto che mercoledì ci sarà un'altra trasferta insidiosa come quella di Pesaro. La sensazione è che vedremo molto probabilmente una squadra molto vicina a quella che ha affrontato la Torres domenica scorsa, con un paio di ballottaggi. Il primo in difesa tra Bachini e Benassai, il secondo a centrocampo tra Franco e D'Alena. Davide Di Quinzio, per la gara di domenica non sarà convocato ma partirà comunque con i compagni perché tra lunedì e martedì potrebbe essere inserito in lista per la gara di Pesaro.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 19 Visconti, 24 Mastalli, 16 Franco, 8 Tumbarello, 17 Bruzzaniti, 11 Bianchimano, 10 Semprini. A disposizione: 12 Galletti, 2 Alagna, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 7 Rizzo Pinna, 18 D'Ancona, 20 Catania, 21 D'Alena, 23 Benassai, 26 Merletti, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.