Turn over in Coppa

lunedì, 3 ottobre 2022, 18:44

di diego checchi

Dopo la vittoria per 2 a 0 a San Donato Tavarnelle, mercoledì ci sarà la Coppa a Fiorenzuola e la Lucchese vorrà cercare di passare il turno. È chiaro che Maraia farà un po’ di turnover e metterà in campo tutti quei giocatori che finora non hanno trovato lo stesso minutaggio degli altri. Con questo non vuol dire che la Coppa Italia verrà snobbata, anzi, la Lucchese vorrà cercare di fare una partita importante a livello di ritmo, di intensità e di prestazione e possibilmente anche di risultato.

Solo così una squadra può crescere ancora di più a livello di autostima. Siamo convinti che la rosa rossonera sia completa in tutti i reparti e che quindi non ci sia tutta questa differenza tra un giocatore e l’altro. Ecco perché la formazione di Maraia vorrà andare in terra piacentina e possibilmente fare un risultato diverso rispetto a quello del campionato. È anche vero che il Fiorenzuola sta attraversando un grande momento e i 5 gol alla Reggiana testimoniano la bontà della rosa.

È chiaro che mercoledì sarà tutta un’altra partita e allora non resta che spingere sull’acceleratore, avere entusiasmo e provare ad andare avanti. Nel caso in cui la Lucchese passi il turno avrà la vincente fra Olbia e Torres, che arriverà a Lucca agli inizi di novembre. Intanto oggi la squadra ha ripreso la preparazione in vista della Coppa e siamo convinti che verrà risparmiato Di Quinzio che si è fermato per un problema muscolare. Da capire se in porta verrà confermato Cucchietti o data fiducia al giovane Riccardo Galletti che si sta allenando con grande voglia e determinazione. Domani capiremo qualcosa di più.