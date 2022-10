Porta Elisa News



Una novità chiamata Recanatese

venerdì, 14 ottobre 2022, 00:47

di diego checchi

Nessun precedente tra Recanatese e Lucchese, si tratta di una sfida inedita dato che la squadra marchigiana, allenata da mister Pagliari (nella foto) non ha mai militato nei campionati professionistici al di là di una apparizione nel campionato di Serie C del lontano 1947-48.

C'è però una curiosità che vogliamo raccontare: l'attuale attaccante del Ghiviborgo Manuel Pera, è un doppio ex della partita visto che ha giocato e segnato in entrambe le squadre lasciando ottimi ricordi. Con la Lucchese ha vinto ben due campionati, uno di Serie D e uno di C2 quando in panchina c'era Giancarlo Favarin mentre nella Recanatese ha giocato tre stagioni e mezza dal 2017 al 2021 realizzando la bellezza di 59 gol.

Un'altra cosa che vogliamo ricordare è che la Lucchese ha già giocato a Macerata nella stagione 2015-16 contro la Maceratese guidata da Bucchi, mentre sulla panchina rossonera sedeva Francesco Baldini, il risultato fu di 1 a 1 con le reti di Fanucchi per la Lucchese e Kouko per i locali. In quell'occasione fu anche inaugurato lo stadio Helvia Recina.