Verso Ancona con qualche dubbio sulla formazione

giovedì, 27 ottobre 2022, 19:12

di diego checchi

Squadra che vince non si cambia? Oppure mister Maraia cambierà qualcosa rispetto all'ultima vittoria contro il Montevarchi. La sensazione è che molti cambiamenti non ci saranno anche perché, soprattutto nel primo tempo, la formazione rossonera ha dimostrato di stare bene e di avere una condizione ottimale ma due o tre dubbi, come al solito, ci saranno.

Partiamo dalle certezze, che si chiamano Cucchietti tra i pali, Tiritiello e Benassai in difesa e Semprini in attacco. Tutto il resto potrebbe cambiare, anche in considerazione degli under che verranno schierati.

Possiamo dire che sugli esterni se la giocano in quattro per due maglie: Merletti e Quirini sulla destra e Alagna e Visconti sulla sinistra. A centrocampo le alternative sono varie perché è rientrato in gruppo completamente anche Davide Di Quinzio, la sensazione però è che possa fare solo uno spezzone di partita, ecco perché Tumbarello, D'Alena, Franco e addirittura Visconti potrebbero fare parte del trio di mediani.

In attacco abbiamo detto che Semprini verrà confermato, con Bianchimano e Ravasio che si giocheranno il posto di punta centrale e uno fra Rizzo Pinna e Bruzzaniti quello di esterno destro.

Insomma, Maraia può contare su diverse soluzioni e solo all'ultimo deciderà su chi puntare, anche perché mercoledì prossimo la Lucchese tornerà in campo contro l'Olbia per il secondo turno di Coppa Italia.