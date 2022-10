Vis Pesaro-Lucchese: 0-1 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 19 ottobre 2022, 20:13

Il tecnico rossonero soddisfatto del ritorno alla vittoria: "Una gara di cuore e di corsa con energie che piano piano venivano a mancare nel finale. Una vittoria molto importante per noi a conferma anche di una grande solidità difensiva.

mercoledì, 19 ottobre 2022, 19:54

La difesa colleziona ancora una gara senza gol, bene l'inserimento di Rizzo Pinna. Maraia sposta Visconti nella ripresa e il giocatore trova il gol vittoria, a centrocampo ancora una bella prestazione di Tumbarello: le pagelle di Gazzetta

martedì, 18 ottobre 2022, 16:01

Il tecico attraverso l'ufficio stampa rossonero alla vigilia della trasferta di Pesaro: "In questi 2 giorni abbiamo analizzato la gara giocata contro la Recanatese e sicuramente potevamo avere un atteggiamento migliore. Nonostante tutto abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle"

martedì, 18 ottobre 2022, 15:21

Non c'è un attimo di sosta con la Lucchese che domani alle ore 18 affronta la Vis Pesaro in una partita del turno infrasettimanale tutt'altro che facile. Mister Maraia medita un parziale turn over con cambi un po' in tutti i reparti: la probabile formazione