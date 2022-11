Porta Elisa News



Bivio di Coppa

mercoledì, 16 novembre 2022, 19:31

di diego checchi

Si ritorna in campo. La vittoria di Siena è ormai alle spalle infatti domani alle ore 18 la Lucchese sarà di scena a Chiavari per l'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C contro l'Entella. La gara sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Raisport. Sarà una partita secca e quindi in caso di parità ci saranno i supplementari e gli eventuali rigori per stabilire chi andrà poi ai quarti di finale che verranno sorteggiati nella giornata di venerdì alle ore 10 nella sede della Lega Pro, sorteggio che determinerà già il tabellone di semifinali e finale. Ricordiamo che i quarti di finale saranno ancora in gara secca. Vi parlavamo della partita di domani dove la Lucchese affronterà un avversario di tutto rispetto che anche se è vero che cambierà molto è anche vero che ha una rosa assai importante per la categoria e ne è testimonianza anche il primo posto in campionato in coabitazione con il Cesena.

La squadra di Maraia comunque vorrà fare di tutto per passare il turno e proseguirà sulla stessa linea intrapresa nelle altre due gare e cioè farà giocare chi ha avuto meno spazio finora con qualche eccezione. Tra i pali ci sarà il giovane Riccardo Galletti, fra l'altro ex dell'Entella. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Merletti, Bachini e Maddaloni. A centrocampo troveranno spazio D'Alena e Ferro come centrocampisti centrali mentre gli esterni dovrebbero essere Quirini a destra e Bruzzaniti a sinistra. Il trequartista dovrebbe essere Rizzo Pinna con due punte davanti a lui ovvero Bianchimano, che sembra essere favorito su Romero, e Ravasio. Sul terreno di allenamento si è rivisto anche Pirola che sta lavorando a parte dopo l'infortunio al ginocchio subito alla prima gara di campionato a Reggio Emilia. Molto presto potrebbe essere a disposizione del tecnico Maraia. Tempi ancora un pò più lunghi per Coletta e Di Quinzio.

Questa è la probabile formazione. Lucchese 3-4-1-2: 12 Galletti, 26 Merletti, 5 Bachini, 3 Maddaloni, 14 Quirini, 21 D'Alena, 4 Ferro, 17 Bruzzaniti, 7 Rizzo Pinna, 11 Bianchimano, 91 Ravasio. A disposizione: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 2 Alagna, 18 D'Ancona, 19 Visconti, 8 Tumbarello,16 Franco, 10 Semprini, 9 Romero, 20 Catania, 24 Mastalli, 28 Camaiani. Allenatore: Ivan Maraia.