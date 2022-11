Fermana-Lucchese, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

E' una Lucchese incerottata, quella che cerca il riscatto a Fermo: mister Maraia dovrà fare a meno di Tiritiello, Quirini, Tumbarello e con Franco non ancora al meglio. Eppure, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, per i rossoneri è quanto mai importante tornare dalla Marche con un risultato positivo.

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara di Fermo: "Oltre agli infortunati, Tumbarello starà fuori per un po' di tempo, così come altri ragazzi non si sono allenati benssimo, ma non dobbiamo pensare a chi non ci sarà ma a chi ci sarà.

Due nuovi prestigiosi marchi sulla maglia mentre esce per il momento di scena Finanza Tech presentata mesi fa, Santoro: "E' un discorso molto più complesso che nasce da vari passaggi, da un discorso legato allo stadio.

Per il Comune di Lucca erano presenti il sindaco Mario Pardini, il capo di gabinetto Beniamino Placido e gli assessori allo Sport e ai Lavori Pubblici, Fabio Barsanti e Nicola Buchignani. Per la Lucchese, il presidente Alessandro Vichi e il direttore generale Mario Santoro: colloqui anche con il vice presidente...