Franco verso il recupero, Tumbarello in dubbio

martedì, 22 novembre 2022, 16:23

Alla trasmissione Fb di Gazzetta Lucchese il roccioso difensore torna sulla gara persa e sulle polemiche: "Avete visto tutti quello che è successo e non sta a me giudicarlo. Credo che il direttore di gara non sia riuscito ad interpretare al meglio l'andamento della partita e si è visto il...

lunedì, 21 novembre 2022, 20:06

Non c'è troppo tempo per analizzare la gara contro il Gubbio condizionata dalle decisioni più che discutibili del direttore di gara: alle porte c'è il match con la Fermana in cui i rossoneri devono tornare a far punti dopo aver incassato troppe sconfitte negli ultimi turni.

domenica, 20 novembre 2022, 20:53

Al di là della direzione di gara, la Lucchese in quasi tutti i suoi elementi non è riuscita a ripetere la bella gara di Siena: l'attacco non è praticamente mai stato in grado di rendersi pericoloso, nonostante i cambi effettuati nella ripresa, difesa incerta in più circostanze: le pagelle di...

domenica, 20 novembre 2022, 20:29

Il tecnico rossonero: "Era una gara difficile lo sapevamo, era una partita importante per dare continuità al risultato di domenica scorsa, ma non ci siamo riusciti: dobbiamo ripartire dalla rabbia che avevamo nel finale di gara e trasformarla nello spirito giusto per preparare la trasferta di Fermo"