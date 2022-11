I vertici comunali e della Lucchese a Bergamo per il progetto stadio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 24 novembre 2022, 16:07

Due nuovi prestigiosi marchi sulla maglia mentre esce per il momento di scena Finanza Tech presentata mesi fa, Santoro: "E' un discorso molto più complesso che nasce da vari passaggi, da un discorso legato allo stadio.

giovedì, 24 novembre 2022, 15:10

Davvero tante incognite, tra squalificati e infortunati, per il tecnico rossonero che potrebbe decidere di lanciare anche il giovane Ferro in mezzo al campo, mentre in difesa si giocano i posti disponibili Bachini, Merletti e Maddalon. In attacco, spazio a Romero?

mercoledì, 23 novembre 2022, 14:00

Nonostante gli 11 punti in classifica, la rosa a disposizione di Stefano Protti ha degli elementi piuttosto importanti per la categoria a partire dal portiere Nardi, per poi continuare con Giandonato, Misuraca, Fischnaller, Bunino. E poi giocare a Fermo non è facile per nessuno

martedì, 22 novembre 2022, 18:19

La squadra ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di Fermo dove saranno assenti due difensori, gli squalificati Tiritiello e Quirini. Dovrebbe invece essere recuperato Franco, mentre Tumbarello, uscito malconcio domenica scorsa, rimane in dubbio e bisognerà capire nei prossimi giorni se ce la farà a recuperare o meno