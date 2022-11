Porta Elisa News



Inizia il ciclo di ferro

lunedì, 28 novembre 2022, 17:22

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato: è con questo biglietto da visita non certo esaltante che la Lucchese si accinge a affrontare un trittico di gare a dir poco complicato: nell'arco di meno di quindici giorni, i rossoneri ospiteranno prima il Cesena poi faranno visita all'Entella e infine riceveranno la Carrarese. Tre squadre in piena salute che costituiranno un difficile banco di prova per gli uomini di Maraia. Il primo ostacolo, domani sera ore 21, sarà proprio il Cesena rilanciatosi con la vittoria di Olbia, una formazione che riesce quasi sempre a unire qualità a grande grinta agonistica e che sarà seguita da alcune centinaia di tifosi nonostante la serata infrasettimanale.

Per la Lucchese è l'occasione di riscattare la pessima prova di Fermo, che anche considerando le attenuanti del caso, ovvero le assenze forzate, è stata inaccettabile, come ha confermato a più riprese lo stesso tecnico rossonero. Che per l'occasione ritroverà due titolari in difesa, ovvero Tiritiello e Quirini, ma che dovrà ancora una volta inventarsi la formazione a centrocampo, anche se Franco dovrebbe recuperare. In attacco, reparto ormai afflitto da evidente sterilità (tre gol nelle ultime cinque gare), potrebbe farcela Semprini, rimasto in panchina nelle Marche perché anche lui con acciacchi. Possibili anche altri cambi rispetto all'ultima uscita, anche considerando che Bruzzaniti è squalificato. Servirà, al di là di chi scenderà in campo, ben altro spirito, ben altra mentalità. La probabile formazione: Cucchietti, Quirini, Alagna, Tiritiello, Benassai, D'Alena, Franco, Visconti, Rizzo Pinna, Semprini, Bianchimano.