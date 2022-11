Lucchese-Alessandria: 1-2 al 39' st Nepi riporta in vantaggio i grigi

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 5 novembre 2022, 20:32

Tutti i rossoneri hanno mostrato impegno, ma le prestazioni, in più di un caso, non sono state all'altezza: bene Tumbarello, che lottato per due a centrocampo e realizzato il gol del momentaneo pari, sotto tono in molti in tutti i reparti: le pagelle di Gazzetta

sabato, 5 novembre 2022, 19:31

Il tecnico amareggiato per la seconda sconfitta consecutiva: "Il rammarico è che dopo dieci minuti nella ripresa la squadra è calata, l'errore mio è di averlo notato e forse non aver provveduto subito. Era un modo rischioso di giocare e forse dovevamo badare di più a quello che potevano far...

venerdì, 4 novembre 2022, 15:25

Contro l'Alessandria, i rossoneri sono chiamati, in una gara in cui hanno tutto da perdere, a riprendere la corsa in campionato. Mister Maraia però dovrà rinunciare a Di Quinzio, out dalle 4 alle 6 settimane per una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La probabile formazione

venerdì, 4 novembre 2022, 13:09

Il tecnico alla vigilia della gara con i grigi mette in guardia i suoi: "Sulla carta non ci sono partite facili, quindi ci dobbiamo conquistare la vittoria sul campo mettendoci tutto quello che serve per vincere la gara.