Porta Elisa News



Lucchese, ecco i nuovi sponsor: Vedrai e Pediatrica

giovedì, 24 novembre 2022, 16:07

di diego checchi

Il direttore generale rossonero Mario Santoro ha presentato due nuovi sponsor che saranno sulle maglie rossonere nel corso di una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi: "Siamo arrivati a completare quasi nel suo totale le sponsorizzazioni per quanto riguarda la maglia. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto abbracciare la causa Lucchese. "Vedrai" è un'azienda che si occupa a livello nazionale ed internazionale di intelligenza artificiale. La Lucchese da gennaio 2023 utilizzerà un software di intelligenza artificiale che analizzerà in maniera asettica tutto quello che riguarda la nostra società. Per quanto riguarda il retro della maglia abbiamo altri due marchi. "Acqua Silva" che già conoscete e che ha rinnovato il proprio sostegno e l'altra è "Pediatrica" già sponsor dell'Empoli in Serie A che si occupa di produzione di integratori alimentari e dispositivi medici per bambini. Questo sarà un marchio legato anche al settore giovanile. Proseguo con il ringraziare anche Mc Donald e Apige e posso dire che quindi siamo a buon punto. Ne mancano ancora due sponsor che copriranno le maniche della maglia e che penso avremo per i primi del 2023. Sono molto soddisfatto perchè andiamo a posizionarci con sponsor leader del settore a livello nazionale. Fra 15 giorni vi inviterò nuovamente per la presentazione di una serie di prodotti di merchandising legati alle edizioni di maglie storiche della Lucchese che abbineremo a prodotti di un'azienda storica di Lucca. Tornando ai suddetti sponsor voglio specificare che sono tutti accordi stagionali."

Alla fine di agosto era stato presentato sulla maglia lo sponsor Finanza Tech, ma poi cosa è successo?

"Finanza Tech non è un progetto dismesso. E' un discorso molto più complesso che nasce da vari passaggi, da un discorso legato allo stadio. Il rapporto con uno sponsor di finanza pura è un rapporto più complesso di un altro tipo di sponsor. Doveva o dovrà essere uno sponsor più vicino al territorio ma nulla vieta che possa essere sostituito anche da un altro marchio."

E' un pò che non se ne parla. Ci sono nuovi sviluppi a livello societario?

"Per quanto riguarda la Lucchese resta la solita posizione di sempre. Leggo nomi più disparati legati al futuro della Lucchese. Abbiamo sempre detto per chi volesse entrare nella Lucchese con un progetto sportivo ambizioso le porte sono sempre aperte. E' chiaro che chiamandoci Lucca siamo spesso strumentalizzati. Vogliamo fare il massimo perché ci piace vincere ma prima di questo viene il saper mantenere un equilibrio economico. Se un domani viene qualcuno che fa sognare i tifosi sarò il primo che vi comunicherà con gioia che per la Lucchese potrà cominciare un periodo migliore di questo ma per il momento non si è verificata questa situazione."

Come sta procedendo il progetto stadio Porta Elisa e come stanno procedendo i lavori allo stadio di Saltocchio?

"Saltocchio sta procedendo con l'ambizione di farci gli auguri di Natale allo stadio e vedremo se potremmo riuscirci. Per quando riguarda lo stadio stiamo aspettando che entro gennaio venga prodotto il progetto definitivo e che il comune convochi di conseguenza la commissione decisoria per poi procedere al bando."

E' soddisfatto delle stagione fino ad adesso disputata dalla squadra?

"Tutto sta procedendo al meglio anche se rimane un pò di amaro in bocca per come abbiamo subito la sconfitta domenica dove abbiamo soprattutto subito più un arbitraggio farraginoso che un avversario e questo dispiace soprattutto per i tifosi a cui vorrei regalare le migliori gioie."