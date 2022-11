Porta Elisa News



Lucchese, sempre più probabile il cambio di modulo

venerdì, 11 novembre 2022, 18:56

di diego checchi

La partita con il Siena si avvicina, ma è quasi impossibile capire quali saranno le scelte di Maraia perchè gli allenamenti sono a porte chiuse e perché le scelte che potrà fare il tecnico sono molteplici. La nostra sensazione è che si vada verso un cambio di modulo e vista la forza del Siena, la Lucchese potrebbe passare dal 4-3-3 delle ultime partite, ad un modulo 3-5-2 con le due punte centrali Romero e Bianchimano a formare la coppia di attacco. Oppure potrebbero giocare Bianchimano e Semprini davanti. Ripetiamo queste sono solo ipotesi che poi andranno suffragate dai fatti. A centrocampo in tanti lottano per una maglia, quello che è certo è che non ci sarà Di Quinzio infortunato e poi tutti gli altri sono abili e arruolati. In difesa, sempre se sarà a 3, in ballottaggio ci sono Maddaloni e Bachini insieme ai due titolarissimi Tiritiello e Benassai. Insomma mai come in questa settimana, la formazione della Lucchese è un rebus, perchè mister Maraia vuole tenere tutti sulla corda e capire quale sarà l'11 migliore da schierare anche conoscendo al meglio le caratteristiche del Siena.

Quella di domenica sarà una partita particolare, perché nel Siena ci sono tanti ex della Lucchese, che proprio nella passata stagione sono stati protagonisti della cavalcata che ha portato i rossoneri ai playoff. Tutti sappiamo che il tecnico è Guido Pagliuca, ma nel Siena ci sono anche il Match analyst Carbone, oltre a 3 giocatori importanti come Belloni, Collodel e Picchi. Insomma non sarà una partita come le altre a livello di sensazioni, ma sarà una gara come un'altra a livello di punti. E' chiaro che la Lucchese vorrà fare un risultato positivo dopo le 2 sconfitte consecutive e il Siena farà altrettanto, quindi vedremo cosa succederà.