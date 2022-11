Maraia: "Complimenti ai ragazzi: se vuoi vincere qui, devi fare una grande partita"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 13 novembre 2022, 18:04

Il direttore generale rossonero: "Ai nostri tifosi rivolgo davvero un ringraziamento speciale per come ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per quanti sono venuti sino a Siena, per il calore che hanno mostrato. E complimenti alla squadra e al tecnico per come hanno saputo affrontare la gara"

domenica, 13 novembre 2022, 17:22

L'ex trainer rossonero: "È stata un partita come le altre, anche se era la mia ex squadra. Abbiamo cercato di riagguantarla, ci sono state delle mischie di reazione, non di azione pulita. La Lucchese l’ho vista bene, hanno cambiato tutto, camuffato le cose, sapevo che avrebbe creato un ambiente così...

domenica, 13 novembre 2022, 16:40

E' un po tutta la squadra rossonera a offrire una prestazione convincente e piena di determinazione agonistica: Tiritiello e Tumbarello sono ovunque in difesa e a centrocampo. Bruzzaniti trova il gol pesante: le pagelle di Gazzetta

domenica, 13 novembre 2022, 14:04

Rossoneri impegnati nel derby di Siena e a caccia di punti dopo due ko consecutivi: Maraia lascia in panchina Bianchimano e rilancia Mastalli a centrocampo con Visconti in posizione più avanzata. Primo tempo senza emozioni, poi sblocca Bruzzaniti, Belloni coglie la traversa