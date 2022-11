Maraia: "La squadra poteva fare di più"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 26 novembre 2022, 20:23

Contro la Fermana, è un po' tutta la squadra rossonera a girare a vuoto, a non mostrare sufficiente personalità, al netto delle assenze. Attacco evanescente, centrocampo non in grado di contrastare gli avversari, Benassai a Bachini tengono il risultato a galla: le pagelle di Gazzetta

sabato, 26 novembre 2022, 16:57

Rossoneri a caccia di punti dopolo stop contro il Gubbio: Maraia, causa squalifiche e infortuni, cambia la formazione e lancia dal primo minuto il giovane Ferro a centrocampo, mentre in difesa spazio a Bachini e Maddaloni. In avanti, riecco Romero che affianca Ravasio.

venerdì, 25 novembre 2022, 19:09

E' una Lucchese incerottata, quella che cerca il riscatto a Fermo: mister Maraia dovrà fare a meno di Tiritiello, Quirini, Tumbarello e con Franco non ancora al meglio. Eppure, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, per i rossoneri è quanto mai importante tornare dalla Marche con un risultato positivo.

venerdì, 25 novembre 2022, 16:28

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara di Fermo: "Oltre agli infortunati, Tumbarello starà fuori per un po' di tempo, così come altri ragazzi non si sono allenati benssimo, ma non dobbiamo pensare a chi non ci sarà ma a chi ci sarà.