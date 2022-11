Riprendere la marcia

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 4 novembre 2022, 13:09

Il tecnico alla vigilia della gara con i grigi mette in guardia i suoi: "Sulla carta non ci sono partite facili, quindi ci dobbiamo conquistare la vittoria sul campo mettendoci tutto quello che serve per vincere la gara.

giovedì, 3 novembre 2022, 18:03

Il centrocampista alle prese con una distorsione al ginocchio che rischia di tenerlo nuovamente fuori dal campo. Romero sulla via della guarigione e potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Siena

mercoledì, 2 novembre 2022, 17:58

Il tecnico rossonero a fine gara: "Come nel turno precedente sapevo che la squadra avrebbe fatto di tutto, non avevo dubbi. Tra le cose che non sono andate, il fatto che ti trovi cinque volte a tu per tu cinque volte con il portiere, e sempre con giocatori diversi, è...

mercoledì, 2 novembre 2022, 15:41

Rossoneri impegnati nel secondo turno di Coppa Italia al Porta Elisa: mister Maraia schiera chi sinora ha giocato meno in campionato. Gara a eliminazione diretta. Occasione per Catania in avvio, poi Rizzo Pinna impegna il portiere ospite. Nella ripresa ancora occasioni con Rizzo Pinna, Ravasio e Bruzzaniti