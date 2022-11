Mister Pagliuca: "Complimenti alla Lucchese, ma il gol di Belloni era buono"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 13 novembre 2022, 18:04

Il direttore generale rossonero: "Ai nostri tifosi rivolgo davvero un ringraziamento speciale per come ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per quanti sono venuti sino a Siena, per il calore che hanno mostrato. E complimenti alla squadra e al tecnico per come hanno saputo affrontare la gara"

domenica, 13 novembre 2022, 16:58

Il tecnico rossonero: "Questa vittoria ci rende quello che avevamo lasciato per strada. Non siamo partiti per lottare per il primo posto ma se saremo lì a giocarcela fino alla fine e poi vedremo dove potremo arrivare senza particolari assilli e senza obiettivi di primato”

domenica, 13 novembre 2022, 16:40

E' un po tutta la squadra rossonera a offrire una prestazione convincente e piena di determinazione agonistica: Tiritiello e Tumbarello sono ovunque in difesa e a centrocampo. Bruzzaniti trova il gol pesante: le pagelle di Gazzetta

domenica, 13 novembre 2022, 14:04

Rossoneri impegnati nel derby di Siena e a caccia di punti dopo due ko consecutivi: Maraia lascia in panchina Bianchimano e rilancia Mastalli a centrocampo con Visconti in posizione più avanzata. Primo tempo senza emozioni, poi sblocca Bruzzaniti, Belloni coglie la traversa