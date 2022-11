Porta Elisa News



Giudice sportivo: 1500 euro di multa alla Lucchese per otto bicchieri di birra (di plastica) gettati in campo

martedì, 15 novembre 2022, 16:35

Ormai non c'è da stupirsi più di nulla quando si parla di calcio in Italia e così non deve sorprende la sanzione, ben 1500 euro di multa, irrogata alla Lucchese dal giudice sportivo "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 56° minuto ed a fine gara complessivamente otto bicchieri contenenti birra, di cui uno sul terreno di gioco e sette all’interno del recinto di gioco, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)". La stessa sanzione è stata irrorata a alcune tifoserie che hanno lanciato petardi con evidenti rischi, in quel caso, di incolumità. 1500 diviso 8 fa 187,5 euro a bicchiere di plastica.

Tra gli altri provvedimenti, il preparatore della Lucchese Claudio Giuntoli è stato squalificato per un turno con 500 euro di multa. Tra i giocatori, fermato per una giornata Danilo Bulevardi del Gubbio che dunque salterà la trasferta di Lucca. Il rossonero Quirini è invece entrato in diffida.