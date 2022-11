Porta Elisa News



Santoro: "Un grazie di cuore ai nostri tifosi"

domenica, 13 novembre 2022, 18:04

Mario Santoro, direttore generale rossonero, spende volentieri qualche parola per la prestazione della squadra ma anche per l'incitamento dei tifosi che a Siena si sono fatti sentire per 90 e passa minuti: "Ai nostri tifosi rivolgo davvero un ringraziamento speciale, un grazie di cuore, per come ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per quanti sono venuti sino a Siena, per il calore che hanno mostrato, chi l'ha vista in tv mi dice che si sentivano praticamente quasi solo loro dai teleschermi".

"E poi – aggiunge – faccio i complimenti alla squadra e al tecnico per come hanno saputo affrontare la gara, per l'impegno mostrato, per come l'hanno saputa preparare dopo due sconfitte che avevano raffreddato l'entusiasmo: credo che la nostra vittoria sia limpida, abbiamo avuto varie occasioni per chiuderla".