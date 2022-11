Porta Elisa News



Siena, la Lucchese contro il suo passato

mercoledì, 9 novembre 2022, 07:53

di diego checchi

Il Siena che affronterà la Lucchese è una squadra costruita, senza dubbio, per arrivare nelle prime posizioni della classifica. La squadra dell'ex tecnico rossonero Pagliuca è a quota 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, quello bianconero è un organico completo in tutti i reparti, dove ci sono giocatori di esperienza per la categoria. Prendete per esempio un elemento come Paloschi, un giocatore classe 1990 che ha calcato in palcoscenici di serie A, poi ci sono anche altri giocatori molto importanti per la categoria, come non ricordare gli ex rossoneri Picchi, Belloni e Collodel.

Il lavoro di Pagliuca è un lavoro maniacale sotto questo profilo, non c'è nessun dubbio che preparerà la sfida con la Lucchese nei minimi particolari cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e andando a scovare i punti deboli dell'avversario. Per lui, come per il match analyst Carbone, sarà una partita particolare perché in fin dei conti il tecnico di Cecina a Lucca ha fatto ottime cose e ha sempre avuto un buon rapporto con i tifosi. Ma il calcio alcune volte ti pone degli incroci che nessuno vorrebbe mai affrontare.

Per quanto riguarda la formazione, al Siena mancherà Castorani per squalifica che è stato espulso nell'ultima partita contro la Vis Pesaro per doppia ammonizione, mentre Favalli, Mora, Luciani e de Paoli sono infortunati. Discorso diverso per Ardemagni che la società bianconera ha deciso di metterlo fuori rosa e quindi non sarà a disposizione. Il modulo che adotterà Pagliuca sarà 4-3-1-2 con Picchi che prenderà il posto dello squalificato Castorani e Belloni che rientrerà in campo dopo una gastroenterite. A farne le spese dovrebbe essere Buglio perchè Di Santo e Paloschi hanno dimostrato di stare molto bene. Il Siena è la miglior difesa del campionato perché ha subito soltanto 5 gol in 12 partite. Questa è la probabile formazione. Siena 4-3-1-2 : 1 Lanni 2 Raimo 28 Silvestri 13 Crescenzi 6 Riccardi 71 Picchi 55 Leone 15 Collodel 10 Belloni 7 Di santo 9 Paloschi. A disp. 22 Manni 66 De Santis 21 Farcas 77 Franco 8 Buglio 23 Bianchi 11 Frediani 14 Meli 21 Arras 20 Rizzitelli. Allenatore Guido Pagliuca.