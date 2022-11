Siena-Lucchese: 0-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

La Lucchese ha bisogno di mettersi alle spalle due partite non certo positive: Siena, davanti a 400 tifosi rossoneri, può essere la partita giusta per ritornare a fare punti. Maraia verso cambio di modulo (3-5-2): la probabile formazione, Maddaloni potrebbe partire titolare

Il tecnico alla vigilia del derby con il Siena: "Ha moltissime qualità. Presteremo attenzione a quello che sanno fare cercando di far male quando possibile, quando ci concederanno qualcosa. Ci siamo preparati per ridurre la loro forza e dobbiamo mettere la cattiveria giusta per buttarla dentro"

Si fa strada l'ipotesi che vede i rossoneri passare dal 4-3-3 delle ultime partite ad un modulo 3-5-2 con le due punte centrali Romero e Bianchimano a formare la coppia di attacco, oppure potrebbero giocare Bianchimano e Semprini davanti.

