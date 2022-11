Porta Elisa News



Tanti rossoneri sottotono

domenica, 20 novembre 2022, 20:53

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo la sconfitta contro il Gubbio:

Cucchietti 5,5: Sui gol non ci poteva far niente ma non è stato preciso come in altre circostanze soprattutto a guidare la difesa.

Alagna 5: In grande difficoltà sull’esterno del Gubbio. Purtroppo non era in una delle migliori giornate.

Quirini 5,5: L’impegno non è mancato ma anche lui talvolta è andato in difficoltà.

Tiritiello 5: Il rigore era inesistente ma purtroppo sulla seconda ammonizione è stato ingenuo. Peccatoperchè non ci sarà domenica.

Benassai 6: il migliore dei rossoneri in campo. Ha retto la difesa, si è proposto anche in avanti senza mai mollare.

D’Alena 6: Fino a che è stato in campo ha fatto il suo. Dopo l’espulsione di Tiritiello è stato sostituito da Bachini.

Mastalli 5,5: Non era facile giocare contro l’aggressività del Gubbio e quindi è andata diverse volte in difficoltà

Tumbarello 6: Corsa, grinta e determinazione. È stato uno degli ultimi a mollare uscendo anche malconcio.

Visconti 5,5: Non è mai stato veramente pericoloso anche se in dieci era difficile incunearsi tra le linee avversarie.

Semprini 5: L’impegno c’è stato ma non è riuscito mai a rendersi pericoloso.

Bruzzaniti 5: Idem come sopra.

Bachini 5,5: è entrato in difesa e non è stato facile contrastare gli attaccanti avversari anche perché la partita era già in salita.

Bianchimano sv

Romero sv

Merletti sv

Rizzo Pinna sv