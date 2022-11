Porta Elisa News



Una prova di una squadra dal gran carattere

giovedì, 17 novembre 2022, 20:43

Galletti: 6,5 Confermato tra i pali dopo le convincenti esibizioni nelle altre gare di coppa, non può far nulla sul gol iniziale, ma per il resto è sempre sicuro.

Maddaloni: 6,5 Ha bisogno come il pane di metter minuti nelle gambe, ma si fa trovare nel punto giusto più di una volta. Cala nella ripresa.

Ferro: 6 Gara senza acuti, ma disciplinata e giocata con tutto quello che aveva da dare: un'altra occasione per mettersi in mostra.

Bachini: 6,5 Fa il suo e quando va in difficoltà ci mette il mestiere, che non gli manca. Nel finale convulso è imperioso.

Rizzo Pinna: 5,5 Galleggia in quella posizione, ma non incide come vorrebbe, niente da dire sull'impegno.

Bianchimano: 5,5 Torna titolare dopo l'esclusione a sorpresa di Siena, ha un paio di chances, ma non riesce a concretizzarle per poco. Sostituito.

Quirini: 6,5 Deve fare gli straordinari, e disputa una gara ordinata e puntuale. Spazza con tempismo su Palmieri nella ripresa.

Bruzzaniti: 6,5 Sfiora il gol su punizione, e con un altro paio di conclusioni: il più pericoloso dei rossoneri partiti dall'inizio.

D'Alena: 5 Lascia lo spazio a Meazzi in occasione del primo gol, si nota poi per i due cartelli gialli che lasciano la Lucchese in dieci.

Merletti: 6,5 Buona una sua sgroppata nel primo tempo, lotta come un leone

Ravasio: 5,5 Ci mette tanta grinta, ma sembra girare ancora un po' a vuoto. Sostituito, ma anche lui ha dato tutto.

Alagna: SV

Romero: 7 E' il protagonista di giornata al rientro dopo l'infortunio: evita un gol sulla linea, realizza il pari a tempo scaduto e trasforma il suo rigore.

Mastalli: SV

Visconti: SV

Tiritiello: SV

Tumbarello: SV