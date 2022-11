Porta Elisa News



Verso Fermo, quanto dubbi per Maraia

giovedì, 24 novembre 2022, 15:10

di diego checchi

Quanti dubbi per Maraia in vista della Fermana. Oltre alle squalifiche di Tiritiello e Quirini che dovranno star fermi per una giornata dopo quello che è successo contro il Gubbio, ci sarà da capire con esattezza le condizioni di Tumbarello e Franco. Il mediano siciliano dovrà quasi sicuramente rinunciare al match perché acciaccato mentre per quanto riguarda Franco, le sue condizioni verranno valutate con precisione domani.

Capiremo qualcosa di più dopo che Maraia avrà parlato in conferenza stampa e avrà fatto il punto della situazione sugli infortunati. Nel caso non ce la dovessero fare, insieme a Mastalli e Visconti, sarebbe pronto il giovane Ferro che sta stupendo per la sua personalità in mezzo al campo. Al posto di Tiritiello ci sarà con ogni probabilità Bachini anche se non è da escludere una candidatura di Maddaloni o anche un possibile cambio di modulo. Il sostituto naturale di Quirini potrebbe essere Merletti. In attacco spazio a Romero? Tutte situazioni che si sapranno soltanto all’ultimo. La certezza è il rientro in gruppo di Davide Pirola e il difensore potrebbe essere convocato dopo il grave infortunio accadutogli nella prima giornata di campionato a Reggio Emilia.