Vichi: "Si è superata ogni misura"

domenica, 20 novembre 2022, 19:34

Alessandro Vichi, numero uno rossonero è fuori dalla grazia come tutti i dirigenti rossoneri per l'arbitraggio di Carrione da Castellammare di Stabia: "Non sono mai venuto in conferenza stampa dopo la partita, durante la gara sono stato sereno, ma oggi non si è giocato a calcio, Non abbiamo visto una partita, il Gubbio è un'ottima squadra, noi abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra ma entrambe meritavano di poter giocare a calcio. Possono capitare giornate nere alla terna, ma oggi siamo andati oltre ogni misura, Le immagine confermano che il rigore è inesistente: non è giusto che si vanifichi il lavoro di tante settimane, ma al di là del rigore, per me l'errore più grave è stata l'espulsione di Tiritiello, rimanere in dieci sotto di un gol e poi si è aggiunto anche il numero degli ammoniti"

"Un grande plauso ai ragazzi per tutta la partita in dieci, non ho visto tutta questa differenza tra le due squadre, tenendo conto che venivano da un giovedì una gara ance quella in dieci. La classifica? Il bilancio è estremamente positivo: nessuno poteva immaginare di avree tutti questi punti senza considerare i punti persi per varie circostanze. Sviluppi societari? non è ora il momento, parliamone più avanti".