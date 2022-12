Avanti il prossimo

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 9 dicembre 2022, 10:20

Il tecnico rossonero: "La Carrarese? Ha avuto un impatto positivo al campionato seguito da un calo, ma è dentro il torneo in modo importante, è una squadra esperta e difficile da scardinare, i punti che ha sono meritati, il valore c'è. Noi dobbiamo crescere come mentalità"

giovedì, 8 dicembre 2022, 09:21

Contro Carrarese e Olbia i rossoneri hanno la possibilità di superare il numero di punti realizzati nello scorso torneo alla fine del girone di andata (furono 25, esattamente quelli in carniere quando mancano due partite al giro di boa).

mercoledì, 7 dicembre 2022, 09:04

Con Bianchimano ai box (almeno per due gare), nello scacchiere offensivo rossonero si apre la caccia al suo sostituto, visto che nelle ultime partite mister Maraia lo aveva lanciato sempre da titolare. Contro la Carrarese il peso dell'attacco ricadrà su Semprini o su Romero. Ballottaggio anche a centrocampo

martedì, 6 dicembre 2022, 14:59

Il centravanti si è stirato il flessore della coscia sinistra e dovrà ora osservare un periodo di riposo e cure di circa 15 giorni. Il suo rientro in campo prima della sosta natalizia è dunque in forse, visto che in linea teorica potrebbe recuperare per l'ultima gara dell'anno, quella contro...