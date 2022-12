Porta Elisa News



Benassai, lo stacanovista rossonero

giovedì, 29 dicembre 2022, 17:54

di diego checchi

E' tempo di statistiche e di capire quali sono state le presenze della rosa rossonera, il giocatore più utilizzato da mister Maraia è Francesco Benassai, il difensore centrale ha totalizzato ben 1560 minuti di gioco con 19 presenze. Il secondo giocatore più utilizzato con 1537 minuti in campo è Elia Visconti, centrocampista rossonero con 19 presenze totalizzate. A seguire troviamo l'altro difensore Andrea Tiritiello (1532 min, 18 presenze), ecco poi il portiere Tommaso Cucchietti (1530 min,17 presenze) che si è fatto trovare pronto dopo l'infortunio di Coletta.

Scorrendo i numeri troviamo l'esterno d'attacco Giovanni Bruzzaniti (1405 min,18 presenze). Ha trovato tanto spazio anche il terzino Manuel Alagna (1268 min, 19 presenze), successivamente troviamo il centrocampista ex Avellino Alessandro Mastalli (1211 min, 20 presenze). Nonostante nelle prime gare non abbia giocato con continuità, l'attaccante Mauro Semprini ha totalizzato tanti minuti (1156 min, 18 presenze). La sorpresa della Lucchese è stata senza dubbio Ettore Quirini, il difensore classe 2003 si è imposto ed è stato impiegato molto (1134 min 18 presenze). Un buon minutaggio l'ha ottenuto anche il centrocampista Domenico Franco (1133 min, 16 presenze).

Andrea Rizzo Pinna ha faticato a trovare spazio all'inizio, ma nell'ultimo periodo ha trovato maggiore continuità grazie alla sua intraprendenza e capacità di saltare l'uomo (941 min, 18 presenze). A seguito troviamo il centrocampista Giorgio Tumbarello, che ha iniziato bene il campionato ma a seguito di un brutto infortunio è dovuto stare ai box nell'ultimo periodo (935 min, 14 presenze), così come Andrea Bianchimano giocatore il quale la società ha puntato molto durante il mercato estivo (737 min, 14 presenze). Antonio D'Alena ha trovato comunque il suo spazio con diverse presenze da subentrato mettendosi in ognuna di esse in luce (711 min, 16 presenze). Mario Ravasio nell'ultimo periodo ha giocato sempre titolare anche se all'inizio, onestamente, faceva un pò di fatica a trovare la giusta continuità ( 678 min, 17 presenze). Niccolò Romero è stato penalizzato da un brutto infortunio che l'ha tenuto fuori un mese e mezzo, ecco perché l'attaccante ex Potenza ha collezionato non molti minuti ( 407 min, 11 presenze). Matteo Bachini è stato un pò chiuso dalle ottime prove di Francesco Benassai e Andrea Tiritiello ed ecco perchè non ha trovato molto spazio. (404 min, 11 presenze).

Davide Di Quinzio sicuramente sarà il grande acquisto del mercato invernale, è stato penalizzato da due grandi infortuni altrimenti sarebbe stato uno dei titolarissimi a centrocampo (378 min, 6 presenze). Rosario Damiano Maddaloni quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente, ma il suo minutaggio è stato piuttosto basso (372 min, 6 presenze). Che dire di Jacopo Coletta, per lui solo 3 presenze a causa di un grave infortunio al ginocchio, gennaio potrà rimettersi in gioco. (270 min, 3 presenze). Poco utilizzato il centrocampista Lorenzo Ferro (68 min, 2 presenze). Discorso diverso per quanto riguarda Davide Pirola che ha giocato veramente poco a causa di un brutto infortunio anche se adesso è in fase di ripresa (47min, 3 presenze). Soltanto pochi minuti per Gianluca Camaiani e una sola presenza nel match di Coppa Italia contro il Fiorenzuola. Tre presenze per il terzo portiere Riccardo Galletti che ha giocato tutte le gare di Coppa Italia. Due spezzoni di partita anche per Gioacchino Catania con Olbia e Fiorenzuola. Non ha mai giocato il giovanissimo Edoardo D'Ancona classe 2005, mentre Niccolò Ricchi non è mai stato convocato per una scelta ben precisa della società.