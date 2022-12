Porta Elisa News



Bianchiamano, stop: l'attaccante si è stirato

martedì, 6 dicembre 2022, 14:59

Non ci voleva proprio, anche se le sensazioni a caldo a Chiavari non erano stare delle migliori: Andrea Bianchimano si è stirato il flessore della coscia sinistra. E' questo l'esito degli esami strumentali effettuati nella serata di lunedì. L'attaccante rossonero dovrà ora osservare un periodo di riposo e cure di circa 15 giorni. Il suo rientro in campo prima della sosta natalizia è dunque in forse, visto che in linea teorica potrebbe recuperare per l'ultima gara dell'anno, quella contro la Reggiana in casa che cade il 23 dicembre.

"Dipenderà anche da come reagirà alle cure", spiega il medico sociale Adolfo Tambellini. Nel caso più che possibile che non ce la facesse, anche per lui, l'arrivederci è a dopo la sosta: così come per Coletta, che sta superando alcuni fastidi al ginocchio infortunato, Tumbarello e Di Quinzio. Tutti e tre, alle prese con infortuni non semplici, torneranno pienamente disponibili solo nel 2023.