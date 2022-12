Porta Elisa News : il punto



Bilancio di metà anno

sabato, 24 dicembre 2022, 15:01

di diego checchi

Dopo la sconfitta per 1 a 0 contro la Reggiana, la squadra rossonera è in vacanza fino al 2 gennaio. A nostro avviso, facendo un primo bilancio di queste partite, bisogna dire che è stato positivo per tutta una serie di motivi. Primo: la squadra è stata costruita ex novo e sono pochi quelli rimasti dallo scorsa stagione. Secondo: la guida tecnica è diversa e il nuovo tecnico non aveva mai lavorato con la gran parte dei giocatori in rosa. Terzo: la maggior parte dei ragazzi sono arrivati a ritiro già iniziato per i motivi che tutti conosciamo ed è inutile stare a ripetere.

Insomma, 29 punti sono un buon bottino considerando anche che questo campionato è molto equilibrato e che la Lucchese, pur essendo undicesima è a soli 4 punti dalla sesta in classifica. È anche vero che in certe partite la Lucchese avrebbe potuto fare qualcosa di più e non ci nascondiamo nel dire che questa squadra, per come è stata costruita, ha tutte le carte in regola per piazzarsi nei posti play off visto che l'organico è completo e di qualità in tutti i reparti.

Ma quali sono stati i meriti principali di Maraia? Ebbene, il tecnico ha saputo amalgamare bene il gruppo e soprattutto ha capito con quale vestito far giocare la sua squadra. Di solito, la Lucchese si schiera con il 4-3-3 a parte in alcune circostanze dove il tecnico di Montecalvoli ha sputo interpretare al meglio le fonti del gioco degli avversari (vedi Siena) cercando di limitarlo. Un altro merito è stato di aver coinvolto nel progetto tutta la squadra e soprattutto aver lanciato un giovane molto interessante come Quirini, classe 2003 lucchese d.o.c. che si sta imponendo con le sue buone prestazioni ed ha anche segnato il suo primo gol tra i professionisti ad Olbia.

Il Mercato. Maraia, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha spiegato chiaramente che solo dalla prossima settimana comincerà a parlare con la società di mercato, sottolineando però che non c'è alcuna intenzione o necessità di stravolgere niente. La Lucchese, a nostro avviso, avrebbe bisogno di reperire un terzino sinistro di piede mancino visto che in rosa non ce ne sono anche se Alagna e Visconti stanno interpretando al meglio il ruolo. Per quanto riguarda le cessioni, bisognerà capire se qualcuno chiederà di lasciare la squadra per cercare più spazio altrove e se. Inoltre bisognerà considerare se con il modulo 4-3-3 tre punte centrali non siano troppe e quindi valutare di sfoltire il reparto. Vogliamo dire poi un'ultima cosa sul recupero degli infortunati. A gennaio saranno di nuovo a disposizione Coletta, Di Quinzio, Tumbarello, Bianchimano e Tiritiello, cinque elementi che potranno sicuramente fare comodo alla truppa di Maraia.