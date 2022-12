Porta Elisa News : il punto



Cavalcare l'onda dell'entusiasmo

lunedì, 12 dicembre 2022, 18:31

di diego checchi

Cavalcare l'onda dell'entusiasmo, questo è ciò che deve fare la Lucchese in questo momento, perché la squadra di Maraia ha dimostrato anche ieri di aver dei valori importanti nel suo gruppo. Ribaltare una partita come quella contro la Carrarese da 2 a 1 a 3 a 2 significa avere abnegazione, spirito di sacrificio e voglia di portare a casa tre punti molto importanti per la classifica. Bisogna anche riconoscere le abilità tecniche dei giocatori che, soprattutto negli ultimi due gol, si sono evidenziate in modo inequivocabile.

Adesso ci sarà la trasferta di Olbia, una trasferta che sulla carta può sembrare agevole ma così non è perché la squadra do Occhiuzzi vorrà a tutti i costi ottenere una vittoria per cercare di migliorare la situazione di classifica.Per la squadra rossonera, quindi, sarà una settimana di lavoro intenso dove il tecnico valuterà al meglio le condizioni di tutti i giocatori per poi scegliere la formazione da schierare al "Nespoli" di Olbia.

In fin dei conti, fino ad ora, Maraia ha azzeccato tutte le scelte anche se a volte al tifoso medio queste possono sembrare azzardate, e dietro a ogni scelta ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Crediamo che il lavoro di mister Maraia vada quindi valorizzato nel modo giusto e c'è una convinzione che vogliamo esprimere: questa Lucchese, alla fine del campionato, avrà regalato ai suoi tifosi tante soddisfazioni.