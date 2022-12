Porta Elisa News : il punto



La partita a metà

domenica, 18 dicembre 2022, 16:12

di diego checchi

Rimane il rammarico per non aver portato a casa un risultato pieno dopo che, soprattutto nel primo tempo ha meritato il vantaggio ed ha anche sfiorato il raddoppio in più di una circostanza. La squadra di Maraia, nella prima frazione, ha dimostrato di essere una squadra matura in grado di imporre il proprio gioco e difendersi nella maniera migliore; bisogna comunque dire bravo a Cucchietti perché ha negato il gol all'Olbia almeno in una circostanza sul tiro di Contini. Un plauso va fatto poi a Quirini che, nella sua prima stagione da titolare tra i professionisti, ha realizzato la sua prima rete.

Della Lucchese del primo tempo ci sono piaciute la personalità, la fluidità d'azione e la voglia di andare sempre a fare male all'avversario. Purtroppo nel secondo tempo, i rossoneri si sono abbassati troppo e hanno cercato di tenere il risultato senza più esprimersi al meglio cambiando anche modulo passando dal 4-3-3 al 5-3-2. L'Olbia ha quindi preso campo e su una palla inattiva è riuscito a segnare con La Rosa, che era stato lasciato troppo solo in area. Questa è una situazione che è si è ripetuta in questa stagione e su cui Maraia deve lavorare ancora.

Da domani, la Lucchese inizierà a preparare la sfida con la capolista Reggiana con cui cercherà di fare una grande partita per chiudere al meglio questo primo periodo di campionato. Da capire se per la gara di venerdì potrà essere recuperato almeno Bianchimano e se Tiritiello, uscito anzitempo sabato, sarà disponibile oppure no: possibile il forfait contro gli emiliani. Quello che è certo è che Bachini rientrerà dalla squalifica. Per finire, c'è da sottolineare ancora una volta come i tifosi rossoneri abbiano sostenuto la squadra anche in Sardegna fino al novantesimo.