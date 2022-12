Porta Elisa News



Maraia: "La strada è quella giusta"

sabato, 3 dicembre 2022, 20:07

Un punto che alla vigilia lo avrebbero firmato un po' tutti nell'ambiente rossonero, ma, per come si era messa la gara, lascia comunque l'amaro in bocca per come è giunto. Ivan Maraia, a fine gara, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma uno' di delusione è papabile: "C'è amarezza per come avevano giocato la gara, che era in controllo, c'è il rammarico per la vittoria sfuggita nel finale e c'è il rammarico per aver chiuso in vantaggio di una sola rete il primo tempo. Poi non dimentichiamo che avevamo davanti una squadra importante. Spiace perché i ragazzi ci tenevano ma è comunque un punto positivo".

"La squadra è quella giusta, e abbiamo fatto quattro punti in questa settimana contro due formazioni di primo livello. Il rammarico è stato di non aver chiuso alcune occasioni nel primo tempo, avevamo avuto tre-quattro situazioni positive importanti. Secondo tempo, c'è stata un po' di stanchezza ma ci eravamo comunque difesi bene. Il gol del pari? Dalla mia posizione non posso giudicare, le decisioni, anche se questa è un'altra decisione importante a nostrodanno, non posso dirlo. Ormai è andata, gli errori arbitrali non li commento mai, magari capiterà a noi la prossima volta. Bianchimano? E' un problema muscolare, ma è presto per capire, ci ha complicato la gara anche questo infortunio, anche pensando alle sostituzioni da fare"