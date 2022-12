Porta Elisa News



Maraia: "Se c'è da fare battaglia, la Lucchese è pronta"

venerdì, 9 dicembre 2022, 10:20

Vigilia di derby in casa rossonera con mister Maraia che analizza la gara contro la Carrarese, una partita tutt'altro che semplice: "Se c'è da fare la battaglia, la Lucchese è pronta: sappiamo il significato della gara e siamo pronti a fare un certo tipo di prestazione anche tenendo conto anche le condizioni climatiche, i punti sono sempre gli stessi ma alcune gare hanno significati diversi: la cosa ideale sarebbe vincere".

"Il confronto con l'anno passato? A me questa cosa non interessa, non sapevo quanti punti aveva fatto il girone di andata, il mio pensiero è il risultato finale. Da qui alla sosta ci sono tre gare importanti che andrebbero a migliorare ulteriormente la classifica. La concentrazione nostra è questa, non cerco il confronto, ci sono ancora due partite alla fine del girone di andata e dobbiamo continuare con l'atteggiamento con cui abbiamo affrontato le ultime due partite. I conti poi si faranno alla fine".

"Il nostro campo ci crea delle difficoltà e di questo dovremo tenerne conto in vista della gara, la formazione è fatta ma è fuori dubbio che alcuni nostri ragazzi più portati al gioco sono meno adatti a un campo pesante, e siamo comunque pronti a fare un altro tipo di partita, anche coloro che sono più tecnici. La Carrarese? Ha avuto un impatto positivo al campionato seguito da un calo, ma è dentro il torneo in modo importante, è una squadra esperta e difficile da scardinare, i punti che ha sono meritati, anzi si lamentano di qualche punto perso per strada, il valore c'è, e hanno un allenatore bravo di cui ho stima, ma noi dimostreremo di essere all'altezza o migliori di loro".

"Dobbiamo viverci con serenità la partita, senza pensare che potrebbe essere una partita per fare un salto: così si mettono solo pressioni negative, la squadra deve giocare serena e dare il massimo. E poi ogni domenica è un momento decisivo del campionato. Poi riguardo alle condizioni della partita, è vero che la Carrarese potrebbe lasciarci spazio ma non credo sarà come contro il Cesena o l'Entella. Dovremo essere bravi a costruirci noi le occasioni. Dobbiamo non accontentarci quando siamo in vantaggio, a Chiavari abbiamo fatto una buona partita nel secondo tempo difensiva quando poteva fare qualcosa più: è un fatto di mentalità non tanto di staccare la spina".