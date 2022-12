Porta Elisa News



Maraia: "Partita complicata, ma dobbiamo dare continuità e possibilmente vincere"

venerdì, 16 dicembre 2022, 14:12

Vigilia di Olbia-Lucchese con il tecnico dei rossoneri che rilascia le sue dichiarazioni attraverso un video sui canali ufficiali della società: "E' una trasferta sicuramente insidiosa, non deve ingannare la classifica, farsi condizionare sarebbe un errore clamoroso e imperdonabile: questo campionato ci insegna che dobbiamo andare con massimo rispetto e impegno, hanno valori importanti anche se la classifica non è positiva. Stanno trovando equilibrio, a partire dalla gara di Reggio dove l'Olbia ha fatto un'ottima partita. Sarà una partita complicata. Dobbiamo provare a continuare la striscia positiva, possibilmente con una vittoria".

"Sono contento per Romero e Ravasio, che come attaccanti vivono di queste emozioni, sono stati gol importanti anche per la squadra, in una gara, quella con la Carrarese, che è stata molto in equilibrio. Dobbiamo imparare che non ci si deve abbattere e che un episodio può cambiare la partita, ma non ci dobbiamo fermare lì. Mai abbassare la concentrazione e l'attenzione, non vogliamo cadere e vogliamo fare una partita importante. La situazione infortunati? Il ritorno di Pirola è importante, la sua presenza ci dà ulteriori alternative: sta bene, è pronto per giocare. Delli altri, prima della sosta, forse solo Bianchimano potrebbe tornare a disposizione, Di Quinzio, Tumbarello e Coletta stanno migliorando ma non c'è tempo da qui alla fine dell'anno. Spero che a inizio anno ci sia almeno un recupero. I tifosi? Ci fa piacere ci siano tanti tifosi al seguito anche domani, oltretutto in una trasferta costosa e impegnativa: vogliamo dargli una soddisfazione, bisogna far crescere questo pubblico con le prestazioni e le vittorie. Se stimolati, i nostri tifosi verranno in numero importante e vorrà dire che il cammino della Lucchese è positivo".