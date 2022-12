Porta Elisa News



Maraia: "“E’ incredibile pensare che alla fine ci sia la paura di perdere una gara che nel primo tempo poteva essere già chiusa"

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Il tecnico rossonero Ivan Maraia durante la settimana che ha preceduto la trasferta sarda ha più volte invitato i suoi a tenere alta la guardia: il passaggio a vuoto a Fermo ancora bruciava, la squadra, però, ha risposto solo parzialmente, finendo per chiudere in sofferenza: “E’ incredibile pensare che alla fine ci sia la paura di perdere una gara che nel primo tempo poteva essere già chiusa. Alla fine c’è stata un pò di apprensione e la gara ha assunto certe caratteristiche, soprattutto quando l’avversario mette dentro fisicità. C’è stata la paura di perdere un match che abbiamo giocato benissimo nel primo tempo dove meritavamo un vantaggio maggiore, che ci avrebbe magari garantito un finale di gara migliore. Rimane comunque l’ottimo primo tempo ed anche un inizio secondo molto positivo".

"Poi purtroppo è venuta fuori questa cosa che non riuscire a gestire a meglio le riprese degli avversari e lì facciamo fatica. Cerchiamo di correre ai ripari sempre per tamponare le vari situazioni, qualche volta può andare bene ed altre no. Dispiace, anche se l’Olbia è ultimo in classifica, ha comunque dimostrato il suo valore. Torniamo a casa con un punto che va accettato, anche se lascia un pò di amarezza, ma ci permette comunque di allungare la striscia di risultati utili. Adesso ci prepareremo per la gara di venerdì contro la prima della classe, per vogliamo giocare una grande partita”.