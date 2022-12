Porta Elisa News



Maraia: "Sarà una gara diversa da quella giocata in Coppa"

venerdì, 2 dicembre 2022, 13:43

Mister Maraia spiega come la partita contro l’Entella sarà diversa da quella di Coppa Italia e fa capire anche come sta la squadra in questo momento.

A distanza di venti giorni tornate a giocare contro l’Entella anche se sulla carta sarà un’altra partita perché ci saranno 9/11 diversi rispetto alla gara di Coppa.

“Mi aspetto una partita diversa perché ci saranno interpreti diversi da entrambe le parti, non soltanto dal punto di vista tattico, ma credo sarà proprio una gara completamente diversa. Anche perché il valore della partita è diverso rispetto a una gara di Coppa, anche se ci tenevamo a passare il turno. L’avversario è una squadra di valore importante”.

Qual è il vero valore della Lucchese?

“È difficile da dire, perché questa alternanza di prestazioni rende le cose poco comprensibili. Anche se succede a tante altre squadre. Non si riesce a dare il giusto valore. Chi siamo noi? Quelli di Fermo o di martedì scorso? Ma siccome è un discorso generale, credo basti veramente poco per sballare gli equilibri e quindi i risultati. Quindi va trovato un equilibrio da mantenere sempre”.

A livello realizzativo siete la squadra che ha mandato a segno più giocatori.

“Questo è un segno positivo perché se avessimo solo un giocatore che segna, nel suo “momento no” non troveremmo la via del gol. Mentre, avendo diversi giocatori che realizzano, abbiamo più soluzioni per andare a segno. L’unica cosa è che dovremmo fare più gol per le occasioni ottenute”.

Come sta la squadra? Gli infortunati? Coletta?

“Stiamo attendendo che gli infortunati di lungo corso Coletta e Di Quinzio, recuperino. Sono situazioni in cui, anche se stai bene, quando vai a caricare il lavoro, ne risenti e ti devi fermare di nuovo. Credo che li riavremo entrambi ad anno nuovo”.

Visconti dove lo vede meglio?

“Il fatto che sia bravo a giocare in più ruoli è la cosa fondamentale. È bravo a centrocampo ma anche dietro, poi dipende dove vuoi e puoi utilizzarlo. È migliorato anche nella fase difensiva quando ha giocato quarto di sinistra. Nel momento in cui saremo tutti vedremo quale sarà la sua posizione ideale. Il fatto di cambiare tante volte ruolo è perché bisogna cercare di prendere da tutti i valori delle loro qualità e mischiarle per il bene della squadra”.