Porta Elisa News



Mercato, ecco il primo nome associato alla Lucchese

venerdì, 30 dicembre 2022, 14:10

di diego checchi

Non è ancora entrato nel vivo il mercato rossonero ma alcuni rumors iniziano a esserci, intanto per Tumbarello sembra essersi fatto vivo l'Ancona, che vuole rinforzare il centrocampo ma la Lucchese crediamo che non lascerà partire il mediano siciliano e questo sarebbe propedeutico al rinnovo di contratto. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro si fa il nome di Giorgio Brogni, classe 2001, che non ha trovato tanto spazio all'Ancona.

Per l'attacco è venuto fuori nelle ultime ore il nome di Gabriele Bernardotto in uscita dall'Avellino che potrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato, sempre che dalla Lucchese esca un'altra punta. Romero, Ravasio o Semprini? Le nostre, per il momento, sono comunque soltanto delle supposizioni perché il DS Deoma da quello che abbiamo capito, prima di tracciare un bilancio con la stampa e di far capire quali sono i reali obiettivi della società vorrà parlare sia con mister Maraia che con la squadra. Gruppo che si ritroverà lunedì mattina con una doppia seduta e inizierà a preparare la sfida di Imola, che ci sarà domenica 8 gennaio.