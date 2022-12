Porta Elisa News



Mercato, le priorità in casa rossonera

mercoledì, 28 dicembre 2022, 12:15

di diego checchi

La squadra fino al 2 gennaio sarà in vacanza ma è chiaro che il direttore sportivo Deoma e mister Maraia, in questa settimana si parleranno per fare il punto sul mercato, che inizierà il 2 gennaio e terminerà il 31 gennaio. I due si incontreranno per valutare sia le entrate, che le uscite, in linea di massima la Lucchese andrà soltanto ritoccata e migliorata se ci sarà la possibilità in alcuni ruoli. E' palese che la Lucchese vada alla ricerca di un terzino sinistro under, perchè senza nulla togliere ad Alagna, bisogna sottolineare che questo è un giocatore con piede destro naturale, è vero che sia lui, Visconti o Quirini hanno giocato in quella posizione, ma prendere un terzino con il piede mancino faciliterebbe molto di più lo sviluppo della manovra. Di nomi per adesso non ce ne sono ma l'idea più o meno velata, è quella di intervenire in quel ruolo.

Per quanto riguarda il centrocampo, non crediamo che ci siano grandi movimenti, anche se ad inizio anno Deoma dovrà mettersi ad un tavolo con i procuratori di Giorgio Tumbarello e Elia Visconti per discutere il rinnovo del contratto visto che entrambi sono in scadenza e dal 1 febbraio potrebbero accordarsi con altre società per il prossimo campionato. Questo crediamo che non succederà, perché la Lucchese non vorrà certamente farsi scappare due giocatori di questo livello. Da capire poi se in mediana verrà inserito un altro giovane che possa permettere al classe 2003, Lorenzo Ferro, di andare a giocare con più continuità, magari in un altra società di serie C. Per quanto riguarda gli attaccanti, tenendo conto che il trainer rossonero adesso predilige giocare con il modulo 4-3-3, i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un esterno di attacco che possa essere l'alternativa a Bruzzaniti e Rizzo Pinna o anche Semprini.

In questo caso in rosa ci sono tre punte centrali, Bianchimano, Romero e Ravasio e proprio su questo tema la società dovrà fare una riflessione: tenerli tutti e tre o sacrificarne uno a seconda delle proposte che arriveranno dal mercato. Quello che ha giocato di meno in questo ultimo periodo è Romero, ma è anche vero che questo è un giocatore che fa gruppo e che può dare una grande mano in determinate situazioni e quindi non è assolutamente detto che cambi casacca. Per quanto riguarda Bianchimano è un giocatore sul quale la Lucchese ha scommesso molto e crediamo che punti fortemente su di lui, da capire anche quale sarà il futuro di Ravasio e Semprini, insomma il mercato non è ancora partito, ma i direttori sportivi si stanno già iniziando a muovere.