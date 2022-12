Porta Elisa News



Doppia seduta per i rossoneri

martedì, 13 dicembre 2022, 16:11

Lavoro per reparti e partitelle. È stato questo il menù della giornata in casa Lucchese. Al mattino si è privilegiato sia il lavoro atletico che quello tecnico mentre nel pomeriggio ci sono state delle partitelle a pressione e delle esercitazioni in prospettiva della gara di Olbia. All’appello mancavano Benassai e Catania leggermente influenzati, mentre tutti gli altri hanno lavorato con grande intensità a parte, ovviamente, gli infortunati Di Quinzio, Bianchimano e Tumbarello.

Coletta sta proseguendo il suo lavoro di recupero, ma bisogna andare cauti sul suo rientro in campo. Lo rivedremo certamente a pieno regime a gennaio quando la squadra riprenderà dopo le feste natalizie. L’importante è che giorno dopo giorno recuperi la condizione. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano, così come per giovedì. Per quanto riguarda la formazione, ci sarà da capire se il tecnico vorrà fare dei cambi o se riproporrà la stessa di sabato scorso anche se segnaliamo un Romero in grande forma.