Lucchese, ecco gli orari dalla 2° alla 14° di ritorno

venerdì, 16 dicembre 2022, 16:52

La Lucchese chiude il suo girone di andata a Olbia dove proverà a centrare un nuovo risultato positivo per rimanere nella scia play off. Maraia, che ha Benassai in dubbio, potrebbe cambiare un paio di giocatori rispetto all'undici che ha battuto la Carrarese: la probabile formazione

venerdì, 16 dicembre 2022, 14:12

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Olbia: "E' una trasferta sicuramente insidiosa, non deve ingannare la classifica, farsi condizionare sarebbe un errore clamoroso e imperdonabile: il campionato ci insegna che dobbiamo andare con massimo rispetto e impegno, l'Olbia ha valori importanti anche se la classifica non è positiva"

mercoledì, 14 dicembre 2022, 13:12

In vista della trasferta sarda, il tecnico rossonero valuta se cambiare qualche uomo a centrocampo e in attacco: in mezzo al campo, si giocano una maglia D'Alena e Mastalli, mentre davanti la concorrenza per due posti è tra Romero, Semprini, Ravasio e Rizzo Pinna

martedì, 13 dicembre 2022, 16:11

Al mattino si è privilegiato sia il lavoro atletico che quello tecnico mentre nel pomeriggio ci sono state delle partitelle a pressione e delle esercitazioni in prospettiva della gara di Olbia. All’appello mancavano Benassai e Catania leggermente influenzati, tutti gli altri hanno lavorato con grande intensità a parte, ovviamente,...