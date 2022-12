Olbia-Lucchese: 1-1 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Il tecnico rossonero: "C’è stata la paura di perdere un match che abbiamo giocato benissimo nel primo tempo dove meritavamo un vantaggio maggiore. Torniamo a casa con un punto che va accettato, anche se lascia un pò di amarezza, ma ci permette comunque di allungare la striscia di risultati utili"

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Il portiere protagonista di giornata insieme a Quirini, autore del suo primo gol in campionato, e Franco, in avanti la Lucchese si regge sui guizzi di Bruzzaniti, il più pericoloso tra i rossoneri: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 16 dicembre 2022, 18:12

La Lega Pro ha ufficializzato il programma e gli orari dalla 2° alla 14° di ritorno, in pratica delle gare che andranno a cominciare con il nuovo anno. Ecco quando giocherà la Lucchese che sarà impegnata quasi sempre di domenica e solo due volte in notturna

venerdì, 16 dicembre 2022, 16:52

La Lucchese chiude il suo girone di andata a Olbia dove proverà a centrare un nuovo risultato positivo per rimanere nella scia play off. Maraia, che ha Benassai in dubbio, potrebbe cambiare un paio di giocatori rispetto all'undici che ha battuto la Carrarese: la probabile formazione