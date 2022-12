Non manca l'impegno, ma più di un rossonero è sottotono

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 23 dicembre 2022, 20:16

Il tecnico rossonero: "C'era un rigore piuttosto evidente per fallo di mano e poi l'occasione di Semprini. Dopo la sconfitta c'è amarezza, ma vedere il nostro pubblico che applaude non è da dimenticare. Gli episodi non ci danno ragione, ma la partita poteva finire in parità"

venerdì, 23 dicembre 2022, 17:15

Ultima gara dell'anno per i rossoneri che affrontano al Porta Elisa la capoclassifica: Maraia conferma Ravasio in attacco, mentre a centrocampo c'è Mastalli e Maddaloni sostituisce in difesa l'infortunato Tiritiello. Traversa di Kabashi su punizione a inizio ripresa, occasione anche per Cauz , poi sblocca Varela.

giovedì, 22 dicembre 2022, 17:58

Il tecnico alla vigilia della gara con la Reggiana: "Sarà una partita complicata per il valore dell'avversario però allo stesso tempo stimolante. Dobbiamo prepararci bene per limitare al massimo gli errori, altrimenti la Reggiana sfrutterà al massimo le nostre incertezze"

giovedì, 22 dicembre 2022, 13:59

Ecco gli obiettivi della Lucchese nella gara contro la Reggiana. Mister Maraia durante la settimana ha insistito con i suoi sull’intensità e sulla voglia di andare oltre l’ostacolo. La probabile formazione: ballottaggi in difesa e a centrocampo, Bianchimano non verrà rischiato