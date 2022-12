Tiritiello domina in difesa, Mastalli dirige il centrocampo

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 3 dicembre 2022, 20:07

Il tecnico a fine gara: "C'è amarezza per come avevano giocato la gara, che era in controllo, c'è il rammarico per la vittoria sfuggita nel finale e c'è il rammarico per aver chiuso in vantaggio di una sola rete il primo tempo. Ma non dimentichiamo che avevamo davanti una squadra importante.

sabato, 3 dicembre 2022, 16:46

I rossoneri impegnati in una difficile trasferta in quel di Chiavari contro una delle formazioni più forti del campionato: Maraia conferma nove undicesimi della f formazione vittoriosa con il Cesena e rilancia Bruzzaniti e Mastalli che sblocca su rigore. Bruzzaniti vicino al raddoppio.

venerdì, 2 dicembre 2022, 16:06

Contro l'Entella, la squadra di Maraia ha l'obiettivo di portare a casa un risultato positivo per dare continuità alla vittoria con il Cesena, non snaturandosi certamente al cospetto di una squadra che ha giocatori importantissimi in tutti i reparti. La probabile formazione

venerdì, 2 dicembre 2022, 13:43

Il tecnico alla vigilia del match di Chiavari: "L'avversario è di grande valore. La nostra alternanza di prestazioni rende le cose poco comprensibile capire il reale valore, anche se succede a tante altre squadre: va trovato un equilibrio da mantenere sempre"